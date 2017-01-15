إطلاق صفحة تفاعلية لجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب 2020

أطلقت بوابة الأزهر الإلكترونية صفحة تفاعلية خاصة، لفعاليات جناح الأزهر الشريف، في معرض الكتاب للعام الحالي 2020، وذلك عبر الرابط التالي www.azhar.eg/bookfair2020 .



وتضم الصفحة عددًا من إصدرات الكتب، التي يقدمها جناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب، بالإضافة إلى أجندة خاصة للفعاليات محددة بالتاريخ والموعد.

وتقدم الصفحة لِهُواة ومحبي الخط العربي ورسم البورتريه فرصة للدخول في دورة خاصة؛ لتعلُّم هذه الفنون والمهارات، من خلال التقديم وملء البيانات داخل الصفحة.

وحرصًا من الأزهر على تشجيع كافة الفئات العمرية وتوجيههم نحو الإقبال على القراءة؛ تنظم الصفحة التفاعلية مسابقة إلكترونية للجمهور، ضمن فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تضم مسابقة للأسئلة وأخرى للصوتيات.

وتقدم الصفحة فيديو تفاعليًّا خاصًّا، يمثل دليلًا لزيارة جناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب 2020؛ للتعرف على أركانه وأنشطته، بشكل مميز.

يشار إلى أن الأزهر الشريف يشارك للعام الرابع على التوالي، بجناحٍ خاصٍّ فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذى تنطلق فعاليات دورته الـ51، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر إلى الرابع من فبراير المقبل.



