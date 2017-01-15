غدا..انطلاق فعاليات مهرجان طنجة الدولي للرقص المعاصر

ويهدف المهرجان إلى خلق جسور التواصل بين الفنانين المحليين و الوطنيين و الدوليين، و ذلك من خلال انفتاح الجمعية على مشاريع مبتكرة و منفردة، و تقديم إبداعات جديدة تتخذ الحركة كوسيلة للتعبير وتقارب الجسد من رؤى مختلفة وخلفيات متعددة.

وستقدم عروض المهرجان في كل من الفضاءات الثقافية داباتيك (تيكنوبارك)، المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال ورياض أكعبون بالقصبة، بالإضافة إلى تقديم أداءات فنية على أسطح المنازل.

ويعد المهرجان بمثابة فضاء مفتوح أمام الفنانين ذوي الخبرة والفنانين الناشئين والجمهور لتبادل الخبرات وتلاقح التجارب الفنية والإنسانية.



