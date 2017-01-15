القومية تتغنى بـ روائع موسيقار الأجيال فى معهد الموسيقى

استمرارا لسلسلة حفلات وهابيات التى تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى يقام فى الثامنة مساء الأحد 16 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلًا بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.







ويتضمن نخبة من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فى فاصلين تشدو خلال الأول ايات فاروق بـ الحب جميل ، حمال الاسية، دوينا حبايبنا، علي بالي يا ناسيني ، إلا أنت وايظن بينما يتغنى فى الفاصل الثانى امجد العطافي بـ لا تكذبي ، فين طريقك ، النهر الخالد ، ظلموه ، كنت فين ويا وابور قوللي.





الجدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفني في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربي بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذى شكل جزءا هاما من تاريخ ووجدان الشعب المصرى والعربى وتخليدًا لأعمال محمد عبد الوهاب.



