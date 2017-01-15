بالصور..محافظ القاهرة يتفقد يتفقد خط سير المومياوات الملكية





قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية لخط سير المومياوات الملكية والذي سيشهد نقل 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكي من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بمصر القديمة . وتفقد أعمال التطوير الجارية حالياً بميدان التحرير حيث قامت أجهزة المحافظة بإعادة طلاء كافة العقارات ذات الطابع المعماري المتميز المطلة على الميدان ورفع جميع الاعلانات من على المباني وأعلى المباني التراثية .

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة رفع الشاسيهات الخاصة بالاعلانات من أعلى العمارات المتميزة بالميدان ، وطالب بالعمل على توحيد واجهات المحلات بميدان التحرير بما يتناسق مع روح الميدان وطبقاً لمواصفات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .



كما تفقد المحافظ خط السير وصولاً حتى متحف الحضارات حيث أكد على رفع كفاءة كافة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار بإعادة طلاءها بلون موحد



وأكد على رفع كفاءة وتطوير الكباري الموجودة بالمسار من إعادة رصف وصيانة الفواصل ودهان أجسام الكباري من الداخل والخارج مع التأكيد على تحديث وحدات الانارة بها ورفع كفائتها .



وأصدر المحافظ تعليماته باستكمال أعمال التطوير والتجميل بميدان فم الخليج وأثر النبي بإنشاء نافورات تليق بميادين العاصمة مع العناية اللازمة بأحواض الزهور والمسطحات الخضراء .







