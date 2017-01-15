مصر تشارك في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب

افتتح السفير عمرو معوض سفير مصر بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا ، اليوم الأربعاء، الجناح المصري بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب الذي تشارك به مصر من خلال الهيئة العامة للكتاب، وذلك بحضور محمد الفقي وكيل الوزارة رئيس قطاع التسويق بهيئة الكتاب.



وحرص السيد أنيس باسويدان محافظ جاكرتا على زيارة الجناح المصري وأبدى إعجابه بما حواه من الإصدارات المتنوعة والبرديات .. في حين أثنى السفير المصري على المجهود المبذول من وزارة الثقافة وهيئة الكتاب والحرص على الظهور في المحافل الدولية بما يليق بمكانة مصر دوليا.

ويضم الجناح المصري عددا كبيرا من أحدث إصدارات الهيئة وخاصة كتب التراث والأطفال والدراسات الشعبية والدينية.

يذكر أن المعرض - الذي من المقرر استمراره حتى 8 سبتمبر الجاري بمشاركة 14 دولة دون تحديد ضيف شرف لهذا العام، تأسس عام 1980 تحت مسمى معرض أندونيسيا للكتاب حتى عام 2014 عندما تحول إلى معرض أندونيسيا الدولي للكتاب.



