المشرف على مشروع المتحف الكبير: تشغيل خدمات المتحف أوائل 2020

قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به إنه سيتم التعاقد مع التحالف أو الشركة الفائزة لإدارة وتشغيل خدمات المتحف فى الربع الأول من عام 2020; لتبدأ العمل استعدادا للافتتاح المتحف.

وأشار المشرف على مشروع المتحدف الكبير - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الشركات والتحالفات الخمسة المؤهلة لإدارة وتشغيل خدمات المتحف للرد على كافة استفساراتهم, وتم منحهم مهلة لنهاية العام الحالي لتقديم عروضهم النهائية واختيار الفائز منهم الاكفأ فنيا وماليا بإدارة وتشغيل خدمات المتحف.

وعن حفل افتتاح المتحف, أكد أن افتتاح المتحف في الربع الأخير من 2020, ولن يقتصر الاحتفال على يوم واحد فقط, لكن سيتسمر عدة أيام باعتباره أهم مشروع ثقافي في العالم, مشيرا إلى أن وزارة الآثار تلقت عدة طلبات لإدراج أسماء ملوك ورؤساء عدد من الدول لحضور حفل الافتتاح, كما تقوم وزارة الخارجية حاليا بالعمل على إعداد قائمة المدعوين.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا - برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف, حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأول أمس, وقررت تشكيل لجنة تنفيذية للتواصل مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة في تنظيم الفعاليات المهمة لاختيار أفضل شركة تتولى تنظيم حفل افتتاح المتحف.

وكشف عن أسعار تذاكر دخول المتحف الكبير, وهى للاجانب 400 جنيه لقاعة توت عنخ آمون, و200 جنيه للقاعات الرئيسية, و500 جنيه تذكرة مجمعة لزيارة جميع القاعات, وبالنسبة للزائرين المصريين والعرب 50 جنيها لقاعة توت عنخ آمون, و30 جنيها للقاعات الرئيسية, و60 جنيها تذكرة مجمعة لزيارة جميع القاعات, فيما سيدفع الطلاب المصريين والعرب 30 جنيها لدخول جميع القاعات بالمتحف.

وتابع: إن دخول الأطفال وكبار السن فوق ال` 60 عاما للمتحف سيكون بالمجان, مشيرا إلى أنه سيتم دفع 30 جنيها سعر تذكرة دخول من البوابات الخارجية لمجمع المتحف تخصم عند دخول المتحف أو استخدام أي من الخدمات داخل مجمع المتحف.

ولفت إلى أنه جارى إعداد وتجهيز 104 "فاترينات" والموجودة حاليا في المتحف لعرض مجموعة توت عنخ آمون, التي تبلغ أكثر من 5 آلاف قطعة, كما سيبلغ عدد "الفاترينات" في القاعات الرئيسية ما بين (150 - 170) "فاترينة" عرض جارى التعاقد عليهم مع إحدى الشركات الانجليزية.

وأوضح أن المتحف استقبل - حتى الآن - حوالى 48 ألفا و401 قطعة أثرية, وسيتم عرض القطع فقط التى تخدم سيناريو العرض المتحفي بأنسب طريقة لعرض الحضارة المصرية القديمة, مشيرا إلى أن المتحف الكبير يتميز بموقعه الجغرافي المميز وقربه من الأهرامات احدى عجائب الدنيا السبع, إلى جانب عرضه لأول مرة لمجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة.



