نادي القصة بالجزيرة يستضيف الكاتب أحمد مراد "الاثنين"

يستضيف نادى القصة بالجزيرة, حفل مناقشة وتوقيع روايتى "الفيل الأزرق" و"تراب الماس" للروائى والسينارست الشاب أحمد مراد, وذلك بعد غد الاثنين فى تمام الساعة السابعة مساء, بقاعة السينما بنادى الجزيرة.

وتراب الماس هى رواية من تأليف الكاتب أحمد مراد, حققت نجاحا أكبر من سابقتها, وفى عام 2018 عرضت الرواية فى فيلم سينمائى بنفس العنوان (فيلم تراب الماس).

ورواية "الفيل الأزرق" من تأليف الكاتب أحمد مراد, تم تحويلها لاحقا إلى فيلم سينمائى بعنوان "الفيل الأزرق" بطولة كريم عبد العزيز, والذى عرض فى عام 2014. أحمد مراد, كاتب ومصور ومصمم جرافيك من مواليد القاهرة عام 1978م, تخرج في مدرسة "ليسيه الحرية" قبل أن يلتحق بالمعهد العالى للسينما قسم التصوير السينمائى, تخرج عام 2001م ونالت أفلام تخرجه "الهائمون - الثلاث ورقات - وفى اليوم السابع" جوائز للأفلام القصيرة فى مهرجانات بإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا, صدرت له رواية "فيرتيجو" (2007م), وترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية وتم تحويلها إلى مسلسل عام 2012م.

وصدر له رواية "تراب الماس" عن دار الشروق (2010م) التي ترجمت إلى الإيطالية, بالإضافة إلى رواية "الفيل الأزرق" (2012م). صدرت له رواية 1919 سنة (2014).

رواية الفيل الأزرق التي صدرت سنة 2012م, تم تحويلها إلى فيلم من بطولة كريم عبد العزيز وإخراج مراد حامد سنة 2014م.



