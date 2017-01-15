" كارمن" بمركز الهناجر للفنون لمدة 15 يوما

افتتح العرض المسرحي الموسيقى"كارمن" كيروجراف على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا مساء أمس الثلاثاء ، ويستمر العرض لمدة 15 يوما ، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال وإخراج ريم حجاب .







العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير عام المركز، عن رواية كارمن للمؤلف بروسبير مريميه، ويرفع الستار الساعة الثامنة مساء يوميا، ويشارك بالتمثيل الفنانون" أحمد عادل، أحمد مرعى، أدهم شكر، إيمان ثابت، حسين الشافعى، رانيا زهرة، سلمى طارق، مارينا مجدى، محمد جاد، محمد السورى، محمد غزاوى، محمد محمود، مريم منصور، منى ابو ضيف، نور هاشم".





وساعد في الإخراج محمد السوري وسما كمال، والديكور : محمد العبد، تصمم الإضاءة : صابر السيد، وتصميم الأزياء : ريهام زهرة، والتأليف الموسيقى : سعد ممدوح، ومخرج منفذ : محمد كرار، وتصميم الدعاية : وليد طاهر.



