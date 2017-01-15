المغرب يودّع الممثلة المخضرمة أمينة رشيد





شيعت مدينة الدار البيضاء في المغرب الممثلة أمينة رشيد التي توفيت بالمستشفى عن 83 عاما.



وقالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية في بيان إن الراحلة ”قدمت خلال مسارها الفني ما يزيد عن 60 عملا مسرحيا وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ 1962“.

وأضافت ”مارست العمل في الإذاعة المغربية لسنوات طويلة وقدمت حوالي 3500 تمثيلية ومسلسل إذاعي كما شاركت في عدة أفلام“.

وكتب الممثل المغربي عبد الله شيشة على حسابه بموقع فيسبوك ”أيقونة الفن المسرحي والسينمائي والتلفزي والإذاعي المغربي ترحل إلى دار البقاء اللهم ارحمها واغفر لها وأكرم نزلها هي وزوجها المرحوم عبد الله شقرون“.

وكتبت الممثلة ومقدمة البرامج المغربية سامية أقريو عن آخر لقاء جمعها بالفنانة الراحلة ”رغم المرض كنت صامدة وصابرة... فلترتاحي عزيزتي أمنا الغالية لالا أمينة رشيد الغزالة صاحبة القلب الطيب والكريمة والرائعة“.

كما رثاها الممثل المصري مصطفى شعبان على حسابه في تويتر قائلا ”بكل الحزن أنعي الفنانة المغربية والأستاذة أمينة رشيد“.



