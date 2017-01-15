"براد بيت" عن فيلمه "أد آسترا": أصعب أفلامي على الإطلاق

تحدث براد بيت عن بطولة فيلمه للدراما والخيال العلمي "آد أسترا"، الذي يعرض في افتتاح مهرجان البندقية السينمائي، ووصفه بأكثر الأفلام صعوبة وتحدياً على الإطلاق، مقارنة مع الأعمال الأخرى التي قدمها في مسيرته.





واعتبر بيت أن أهمية الفيلم، والذي يؤدي فيه دور رائد فضاء يبحث عن والده الذي فُقد قبل أكثر من عقد من الزمان، عندما كان في بعثة فضائية إلى كوكب نبتون، تكمن في إثارته لعدد من المحاور والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بالمجتمعات الذكورية.





وأضاف براد بيت "الفيلم كان مثيراً للاهتمام لي أباً وابناً ورجلاً، فالقصة التي ابتكرها المخرج والكاتب جيمس غراي حساسة للغاية"، لافتاً إلى أن الفيلم من شأنه أن يساعد في إعادة صياغة مفهوم الرجولة.





وقال بيت في حديثه مع الصحفيين: "بالرجوع للماضي، نجد أننا نشأنا على فكرة أن الرجولة تعني أن تكون قوياً ولا تظهر ضعفك لأحد، ولكن من خلال الأحداث نتساءل هل يوجد تعريف أفضل من ذلك وأكثر انفتاحاً على تقبل مشاعر الفشل والخطأ، لتحسين مفهوم ذلك بتطوير علاقاتك بمن حولك؟".





وينافس "أد آسترا" 21 فيلماً آخر، على جائزة الأسد الذهبي في النسخة 64 من مهرجان البندقية السينمائي، الذي يمتد إلى 7 سبتمبر الجاري، وتعتبر جوائزه من المؤشرات المبدئية لموسم جوائز الأوسكار.