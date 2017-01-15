بالصور .. "الآثار" تنتهى من اللمسات الأخيرة لـ"متحف الغردقة"

توجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، الي مدينة الغردقة لتفقد اخر مستجدات الاعمال بمتحف الغردقة قبيل افتتاحه اخر ديسمبر 2019، وذلك بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف والعميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام علي القاهرة التاريخية.

وخلال الجولة وجه وزير الآثار بإجراء بعض التعديلات علي الأماكن المخصصة لفتارين العرض بما لا يعوق حركة الزائرين و يعمل بصورة اكبر علي إبراز جمال القطع المعروضة داخلها، مطالبا بزيادة عدد القطع المعروضة وعمل برنامج يومي خاص للأنشطة الثقافية التي ستقام بالمنطقة الترفيهية المحيطة بمبني المتحف.

كما تفقد د. العناني نظم الإضاءة والتامين بالمتحف والذي تم تنفيذه وفقا لاشتراطات الوزارة لتأمين المبني، وتجهيزه بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار، مؤكدًا علي أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الداخلية لتأمين المتحف بأجهزة حديثة وبأفراد لديهم كفاءة عالية، بالإضافة إلى أفراد أمن من وزارة الآثار، إلى جانب تدريب الأفراد على التعامل مع زوار المتحف.

ووجه وزير الآثار مسئولي المتحف بضرورة عقد لقاء مع شركات السياحة بمدينة الغردقة قبيل الافتتاح، لتوجيههم والتنسيق معهم فيما يتم عرضه بالمتحف وطرق التسويق له بشكل يعود بالفائدة علي الطرفين، حيث أن المتحف يعتبر أحد مظاهر جذب السياحة، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية، كما سيساهم المتحف في الترويج للآثار المصرية.

يعد متحف الغردقة أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له، وفقًا للاشتراطات التي اقرتها الوزارة، علي أن تتولي وزارة الاثار وحدها عملية الإدارة والإشراف علي المتحف.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن المتحف تم تصميمه طبقًا للمعايير العالمية للمتاحف، ويعمل سيناريو العرض بالمتحف، على إظهار الجمال والرفاهية فى الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يشهد عرض قطع تجسد وسائل الراحة في المنازل وأثاثها وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات.

ويتناول العرض ايضا المظاهر الرياضية كالصيد النيلي والبري، إلى جانب الآلات الموسيقية وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعوني وحتى العصور الحديثة؛ في محاولة للربط بين الحضارات المختلفة.



