بالفيديو.. تشغيل محطة المنيا للبث الأرضي الرقمي

أعلن قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام أنه تم مساء اليوم الجمعة تشغيل محطة المنيا للبث الأرضي الرقمي على تردد 32 ومحطة بني سويف على تردد 31.







وقد أعلن القطاع أنه تم التشغيل على الهواء، وذلك تحت إشراف المهندسة ميرفت علي حسن رئيس القطاع، وحضور المهندس فؤاد الفقي والمهندس ربيع النجار والمهندس زكريا ابوجبل والمهندس ضياء وبعض فنين مشروعات الارسال.









تركيب هوائيات الزقازيق وسوهاج والنجيلة





على صعيد متصل، تم الانتهاء من هوائيات الأبراج بمراكز سوهاج والزقازيق والنجيلة وجاري الانتهاء من أبراج مركز ارسال دمياط ومركز ارسال الأقصر ومركز ارسال طنطا.





ويقوم بهذا العمل الشاق رجال الهوائيات من قطاع الهندسة تحت اشراف المهندس خالد فتحي والمهندس أحمد سعد والمهندس محمد هندي.







