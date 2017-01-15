"قومي حقوق الإنسان" يكرم غدا عددا من صناع الأعمال الدرامية الناجحة

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان احتفالية مساء غد السبت لتكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق أن الدراما الداعمة لحقوق الإنسان لها دور كبير في الارتقاء بمستوى الوعي الذهني والحس الوجداني للإنسان بما يجعله أكثر تحضرا وإحساسا بالآخر، وأقوى انتماء وحبا لمجتمعه وأسرته، إلى آخر هذه الصفات الحميدة التي تساهم في بناء وتقدم الأمم.

ويأتي التكريم بعدما تم تقييم 28 مسلسلا تم عرضها خلال شهر رمضان بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.



