إشادات واسعة بدور أحمد عز في "الممر"

أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالنجم أحمد عز وبدوره في فيلم " الممر" الذي يقوم ببطولته وخاض به سباق أفلام عيد الفطر.







وجاءت أبرز التعليقات "أحمد عز فنان رائع ومبدع كالعادة ودي حاجة متوقعة منه" و "الممر تريند 1 عالميا ..شابوة أحمد عز بجد" و "الممر فيلم في تاريخ أحمد عز .. فهو نضج فنيًا لدرجة عالية أوي" .





ويجسد عز دور "نور" ضابط وطني عسكري مر بمراحل نفسية في فترة ما قبل 67 مرورًا بالنكسة وما بعدها في حرب الاستنزاف، مع تكوين أولى وحدات للصاعقة العسكرية كان هو قائدها.





فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.





ويشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.







