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"الوطنية للصحافة" توافق على إنهاء خدمة رئيس الشركة القومية للتوزيع

"الوطنية للصحافة" توافق على إنهاء خدمة رئيس الشركة القومية للتوزيع

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وافقت الهيئة الوطنية للصحافة على إنهاء خدمة المهندس إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع لبلوغه السن القانونية، وكلفت المدير المالي بتسيير الأعمال لمدة شهر تحت رقابة وتصديق الإدارة القانونية بالهيئة، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد.

وشكلت الهيئة، فى بيان لها اليوم، لجنة قانونية قامت بفحص شاليهات الشركة في الساحل الشمالي وإعداد تقرير بحالتها، وقررت عرضها للتأجير في مزاد علني ابتداء من الصيف القادم.


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