الإبداع العلمي الصيني يتصدر حفل ختام مهرجان تورنتو السينمائي

يعقد مهرجان الإبداع العلمي الثالث متضمنا أفلام صينية، مساء 15 سبتمبر، في ختام مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الـ44، وفقا لما ذكر المهرجان.

وسيتضمن الحدث، الذي يحمل عنوان "حفل السجادة الحمراء مهرجان ليلة الصين للإبداع العلمي للعام 2019"،عرض أفلام صينية، منتدى سينمائي، وفقا لإدارة المهرجان.

وسيتم تغطية الحدث على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الرئيسية في كندا والصين لإظهار الثقافة الصينية وتقديم تورنتو إلى العالم.

يشارك في رعاية الحدث مدينة تورونتو، حكومة بلدية شنتشن الصينية، الاتحاد الكندي لجمعيات شنتشن، مركز تورنتو للإبداع العلمي، مما يدل على التعاون والصداقة بين تورنتو وشنتشن.

وتمت دعوة عازف البيانو الصيني الشهير وسفير النوايا الحسنة لشنتشن لانغ لانغ كضيف شرف.

ومنذ عام 1976 يعقد مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في سبتمبر من كل عام. وهو واحد من أكبر مهرجانات الأفلام في العالم. وبدأ حدث هذا العام يوم الخميس.



