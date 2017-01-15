عبد الدايم الأدب العالمي على مسرح الدولة يؤكد انفتاح مصر على الثقافات

تاريخ النشر
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن تقديم أعمال الأدب العالمي على مسرح الدولة يؤكد أهمية انفتاح مصر على مختلف الثقافات, ويعيد اكتشاف كنوز المؤلفات التي شكلت بعض ملامح التاريخ الفني للإنسانية.
وأضافت عبدالدايم, عقب حضور مسرحية البخيل للكاتب الفرنسي الشهير موليير بمسرح أوبرا ملك برمسيس, أن الرسائل الإيجابية التي تتضمنها العروض تساهم بصورة فاعلة في نشر المثل العليا والتأكيد على القيم الأخلاقية السامية.
ومسرحية (البخيل) تدور في إطار ساخر حول شخصية البرجوازى هاربجون ورفضه إتاحة الفرصة لابنيه لاختيار شريكا حياتهما وإصراره على تزويجهما من أثرياء رغم الفروق العمرية.
والعرض من إنتاج مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان, إعداد وإخراج خالد حسونة.
وبطولة أشرف طلبة ومحمود متولي ومحيي الدين يحيى وسوزان مدحت ونشوى عبدالرحيم وجاسمين أحمد وهادي محيي وعصام أشرف ونوران عبدالحميد ومحمد خلف وعبد الباري سعد ومجيب أحمد وعمرو وليد وياسمين عسكر وفادي سمير وآلاء النادي.
أشعار حامد السحرتي, موسيقى محمد حسنى, ديكور رانيا الدخاخنى, ملابس ناردين عماد, استعراضات شيرلي أحمد, مكياج أمل حسام.
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير