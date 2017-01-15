عودة سينما الشعر في فيلم "عبد الودود"

يواصل المخرج والمؤلف محمد محمود استعداداته لبدء تصوير فيلمه الروائى القصير "عبد الودود"، وتقوم فكرة العمل على رفض الحكاية وسيطرة القصة إذ إنه قائم على حبكة درامية غير تقليدية عن طريق سينما الشعر وليس سينما النثر، التى تعود إلى البدايات لكل ما هو تجريبى لأن بداية السينما التجريبية كانت سينما الشعر.



الفيلم يدور حول محاولة الوصول لثلاثة أزمنة؛ زمن تم فقدانه وزمن آخر ننتظره وزمن رحل إليه القريب والبعيد من خلال الحياة غير المرئية ماديا وهى الحياة ما بعد الموت، والتى تشبه صراع الإنسان المعاصر تجاه الحقيقة الثابتة.

يقول محمود محمود مخرج الفيلم إن "عبد الودود" هو فى المقام الأول اسم يحمل صفة من الممكن أن تكون جسد رجل ننتظره ليخلص البشرية من الظلام، ومن الممكن أن يكون دعاء للودود وهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا ما سيتم اكتشافه مع تصاعد الأحداث.

جدير بالذكر أنه من المقرر تصوير العمل ما بين 3 الى 7 أسابيع، بدولة الإمارت العربية المتحدة، ويشارك فى العمل مجموعة من الفنانين الصاعدين ومنهم يمنى ونور الهجرسى وسامح قابيل و سامى منصور، ويقدم الموسيقى التصويرية محمد صلاح، ومدير التصوير محمد صالح، ومن تأليف وإخراج محمود محمود.



