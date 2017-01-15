احتفالية بمناسبة رأس السنة الهجرية بمتحف الفن الإسلامي

ينظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق يوم السبت الموافق 7 سبتمبر احتفالية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1441، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.



وصرحت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، ان الاحتفالية تتضمن العديد من الفعاليات، حيث يشارك القسم التعليمي بتنظيم ورشتين للاطفال من سن 5 إلى 10 سنوات لتعليمهم و تعريفهم بالمجموعة الشمسية، وورشة اخرى لعمل الاسطرلاب للأطفال من سن 10 إلى 14 سنة، بداية من الساعة الثانية ظهراً وحتى الرابعة عصراً.

واضاف د. ممدوح عثمان مدير عام المتحف، ان الاحتفالية تتضمن تقديم مسرحية للأطفال من خلال الأراجوز لعرض قصة الهجرة النبوية الشريفة، يليها فقرة فنية ترفيهية من خلال شخصيات كرتونية يصاحبها رسم بالألوان علي وجه الأطفال المشاركين بالورش.

واوضح أنه في تمام الساعه السادسه مساءً سوف يتم افتتاح معرضاً مؤقتاً تحت عنوان "فى فلك يسبحون" لعرض أدوات فلكية علمية يحتفظ بها متحف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يليه افتتاح معرض لنادي علوم الاطفال بعنوان "إبدع اكتشف" لعرض اختراعات وابتكارات للاطفال.



وسوف يتم اختتام الاحتفالية بحفل فني لفرقه فرانكو كايرو.

واشار د. عثمان إلى أنه، على هامش الاحتفالية سيتم تنظيم منتدى علمي بالتعاون مع هيئة تدريس المعهد يتخلله مجموعة من المحاضرات النظرية عن علم الفلك والحضارة الإسلامية وورش عمل عملية للتعريف بطريقة عمل الاسطرلاب واستخداماته المتعددة.



