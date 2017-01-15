بوستر دعائي جديد لـ Hobbs & shaw قبل طرحه 1 أغسطس

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Hobbs & shaw المشتق من أحداث سلسلة افلام Fast & furious بوستر جديد لفيلم تمهيدا لطرحه 1 اغسطس المقبل في السينمات الامريكية والعالمية.







وظهر النجم البريطاني أدريس البا، في البوستر الجديد الدعائي للفيلم متصدرا للافيش بجانب دوين جونسون " ذا روك" و جايسون ستاثام، فانسيا كيربي.





فيما حقق التريلر الرسمي لـ Hobbs and shaw 23 مليون مشاهدة بعد مرور شهر على طرحه بموقع يوتيوب،حيث يعد من أهم افلام الاكشن والاثارة الذي ستطرح خلال عام 2019.











