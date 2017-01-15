أبطال الصاعقة المصرية في ندوة "ملاحم الكوماندوز" بنقابة الصحفيين

تقام بنقابة الصحفيين ندوة عن كتاب "ملاحم الكوماندوز" للكاتب الصحفي والمؤرخ العسكري محمد الشافعي؛ يدير الندوة الدكتور عادل النادي ويحضرها من الأبطال الذين تناول الكتاب سيرتهم وبطولاتهم العسكرية في مجال قوات الصاعقة المصرية كل من اللواء أحمد أسامة إبراهيم وواللواء عبد الحميد خليفة واللواء نبيل أبو النجا.

جدير بالذكر ان الكاتب الصحفي محمد الشافعي يترأس تحرير مجلة الهلال، وله أكثر من ثلاثين كتابا فى تاريخ مصر الوطنى وتاريخ المقاومة المصرية ؛ ومن كتبه الأخرى عن العسكرية المصرية "رأس العش" و"صائدو الدبابات" و"المجموعة 39 عن الشهيد إبراهيم الرفاعة".



