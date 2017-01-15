هيثم شاكر: أصداء مسلسل "حب عمري" فاقت توقعاتي

أعرب الفنان هيثم شاكر عن سعادته بردود الفعل الايجابية على مسلسل "حب عمري"، الذي عرض في رمضان الماضي، مشيرا إلى أن الأصداء التي حصدها المسلسل فاقت توقعاته.

وقال هيثم شاكر، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن ما جذبه للمشاركة بمسلسل "حب عمري" عدة عوامل على رأسها السيناريو المكتوب بدقة، وإن شخصية "عيسى" التي قدمها داخل أحداث المسلسل، ثرية بالكثير من المشاعر التي جعلتها قريبة من الجمهور.

وأضاف أن فكرة البطولة المطلقة لم تقلقه على الإطلاق، خصوصا أنه بعد مشاركته بأول تجربة تمثيلية من خلال مسلسل "أرض جو" مع الممثلة غادة عبد الرازق، سعى إلى تطوير نفسه وأدائه التمثيلي من خلال العديد من الطرق، واستعداده لأية خطوة تمثيلية جديدة.

وأشار إلى أنه حينما عرض عليه السيناريو، وجد أنه يغرد بمنطقة مختلفة من الرومانسية والصراعات النفسية ممزوجة بجرعة تشويق وغموض، لافتا إلى شخصيته بالمسلسل مرت بالكثير من التغييرات في المواقف، وكان ذلك مقصودا لأن الخير والشر وليدا المواقف التي يمر بها الإنسان.. موضح أن شخصية "عيسى" قدمت نموذجا جيدا للشباب، والعمل كله دراما إجتماعية رومانسية مناسب للأسرة العربية بشكل عام.

وأكد أنه تعمد في المسلسل فصل التمثيل عن الغناء والاكتفاء بغناء تتر العمل فقط من دون وجود أغنيات أخرى داخل الأحداث، من أجل معرفة مشاعر المشاهدين تجاه شخصية "عيسى" من خلال دوره والمواقف التي مر بها داخل أحداث العمل.

وأقر بخضوعه لتدريبات تمثيلية سواء بينه وبين نفسه لإثبات ذاته، أو من خلال حضوره بعض الورش التمثيلية، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يأت قبل تقديم تجربة "حب عمري" مباشرة، بل بدأ في تطوير نفسه منذ سنوات استعدادا لأي مشاركة بالتمثيل حتى يظهر بأفضل شكل وأداء ممكن.

ولفت إلى أن هذا العمل يمثل حالة رومانسية وإجتماعية درامية مختلفة، ويرصد الكثير من التفاصيل المفقودة بأعمال فنية أخرى منذ سنوات، لذا فضل خوض هذه التجربة من خلال عمل مختلف في النوعية، معتبرا أنه شعر من البداية أن المسلسل سيكون إضافة لرصيده الفني وهذا ما حدث بالفعل بعد نجاح العمل والآراء الإيجابية التي حصدها.



