تعزيز وعى الشباب بمخاطر "السوشيال ميديا" فى ندوة باليونسكو

تنظم اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) حلقة نقاشية وطنية حول تعزيز وعى الشباب المصرى بالمخاطر الأخلاقية والقانونية لشبكات التواصل الإجتماعى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة عمل الإيسيسكو لعامى 2019-2020 خلال يومى 25، 26 يونية ، بمقر اللجنة .



وتهدف هذه الحلقة إلى التعريف بالقوانين والتشريعات الخاصة بالجريمة الإلكترونية على المستوى الدولى والمحلى، والتعرف على قانون تنظيم مواقع التواصل الإجتماعى، و إبراز التحديات التى تتعرض لها المجتمعات والحكومات نتيجة التوظيف السلبى لوسائط التواصل الإجتماعى، فضلا عن دراسة السبل الكفيلة لتحصين الشباب فى مصر من المخاطر القانونية والأخلاقية لشبكات التواصل الإجتماعى، وكيفية توظيف وسائط التواصل الإجتماعى بشكل إيجابى يبرز التنوع ويعرض إبداعات الشباب، ويعزز من فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتشتمل محاور الحلقة على أخلاقيات استخدام وسائل التواصل الإجتماعى وتكنولوجيا المعلومات، وحقوق وواجبات مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى، والإجراءات القانونية لتجاوزات وسائل التواصل الاجتماعى.



