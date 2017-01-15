مدير اتحاد "الإذاعات العربية" يشيد بثقل مصر الفني

أشاد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان بالثقل الفني لمصر، منوها بالتعاون الدائم بين الاتحاد ومصر في مجال الفن..قائلا" إن مصر دائما متواجدة بالاتحاد ونسعد بمشاركتها ونتطلع للمزيد من التعاون معها".

وقال سليمان ـ في تصريح بمناسبة بدء أعمال الدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون غدا الخميس بمدينة الثقافة التونسية تحت شعار "دورة خمسينية الاتحاد: الدلالة والرمزية"، إن هناك عددا من الفنانين المصريين مشاركين كضيوف شرف في المهرجان ومنهم الفنانة روجينا والفنان ماجد المصري بجانب مشاركة عدد من الفنانين المصريين في لجان التحكيم.

وحول عبد الرحيم سليمان أهم ما يميز الاحتفال بالمهرجان عن باقي السنوات الماضية، أوضح سليمان أن هذه التظاهرة الإعلامية والفنية والتكنولوجية تعد الأعرق فى الوطن العربي ولها أهمية خاصة هذا العام لأنها تقترن باحتفالية اتحاد إذاعات الدول العربية بالذكرى الخمسين لتأسيسه.

وأشار سليمان إلى حضور رواد الاتحاد وكل من كان لهم تأثير في مسيرته من كل الدول العربية في الافتتاح، وسيتجاوز عدد الحاضرين والمكرمين الثمانين شخصا وسيشاركون أيضا في عدد من الندوات حول مسيرة الاتحاد.

وقال عبد الرحيم سليمان" إن مجموعة من ألمع الفنانين العرب، ستحيي حفل الافتتاح غدا، يتقدمهم الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة المايسترو محمد بوسلامة، وتكريسا للتنوع الثقافي والثراء الفني اللذين تزخر بهما المنطقة العربية، تشارك في إحياء هذا الحفل الفنانة السورية المتأّلقة لينا شماميان، وهي المتفردة بأسلوبها الموسيقي في إحياء التراث السوري والأرميني وغيره، إلى جانب المطرب البحريني الصاعد فيصل الأنصاري ، وسيكون الحفل مناسبة للاحتفاء بضيوف الشرف وتكريم نخبة من المبدعين والفاعلين في المجال الإذاعي والتلفزيوني العربي".

وأضاف سليمان" وفي نهاية المهرجان يوم 30 يونيو، يسدل الستار على فعاليات الدورة العشرين بتنظيم حفل فني ساهر تتولى دولة فلسطين تأمين الجانب الفني والموسيقي فيه، بصفتها ضيفة شرف المهرجان لهذه الدورة، وقد اختار الإخوة الفلسطينيون أن يحيي السهرة كل من الفنان يعقوب شاهين، الذي فاز بلقب برنامج "اراب أيدول"، وستصاحبه فرقة جفرا للدبكة الفلسطينية، إضافة إلى الفنانة نانسي حوا والممثل حسام أبو عيشة في سكاتش أو ستاند آب كوميدي".

وأشار إلى أن الدورة الحالية للمهرجان ستشهد كالعادة إقامة (معرض الأسبو) على نحو ألف متر مربع بمشاركة صناع الصوت والصورة والفاعلين في مجال المعدات السمعية البصرية، بالإضافة إلى إقامة سوق البرامج الذي يمثل نافذة على المبتكرات المستجدة في عالم التكنولوجيا وآخر الإنتاجات في مجال الإبداع الفني والإعلامي.

وحول مسابقات المهرجان، قال سليمان إن الأعمال المرشحة للمسابقات الإذاعية الرئيسية تبلغ ما يفوق ال١٤٠ عملا بمشاركة ٣٠ هيئة إذاعية عامة و١٦ هيئة إذاعية خاصة بإجمالي ١٣٤ برنامجا وتتوزع على أكثر من ١٠٨ أعمال "للمسابقات الرئيسية" و٢٦ عملا "للمسابقات الموازية"، وستخصص الجوائز المالية في إطار المسابقة الإذاعية الرئيسية للبرنامجين "الدراما الكوميدية، البرامج العلمية، مشيرا إلى أن قيمة الجائزة الأولى فى كل نوع ٣٠٠٠ دولار، وقيمة الجائزة الثانية ١٥٠٠ دولار، وهناك أيضا المسابقات التليفزيونية الرئيسية والموازية بإجمالي١٤٣ عملا ويشترط أن تكون المسلسلات الاجتماعية والمسلسلات الكوميدية والسهرة الدرامية من إنتاج عامي 2018 و 2019 .

والمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هو مهرجان أصبح سنويا انطلاقا من دورة 2016، ومن أهدافه المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادىء التي تعمل من أجلها.





