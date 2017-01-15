مسرحية "عشان احنا واحد" بطلعت حرب الثقافى

يقيم مركز طلعت حرب الثقافى" بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء الخميس 20 يونيو، العرض المسرحى " عشان احنا واحد" من إنتاج قطاع الصندوق وبالتعاون مع مؤسسة سلوى علوان الثقافية، يأتى ذلك فى اطار دور قطاع الصندوق تجاه ابنائنا من ذوى القدرات الخاصة ودوره فى دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع.







العرض بطولة 20 ممثلا وممثلة من ذوى القدرات الخاصة " ضعاف سمع ـ مكفوفين ـ معاقين ذهنياـ معاقين حركيا"، يقومون بالتمثيل والغناء والإستعراض، ويدور العرض حول "نورا" الفتاة التي تُري مجموعة من ذوي القدرات الخاصة العالم الجديد، وتراه نورا لأول مرة معهم، وتبدأ رحلتها لتكتشف أنها أمام ابطال حقيقيين ومتحدى إعاقة يتغلبون على صعوبات الحياة وقادرون على فعل كل شئ لأننا جميعا واحد.





العرض ألحان أمير موسى، أشعار حامد السحرتى، استعراضات يوسف إمام، ديكور أحمد جمال، سيناريست منار البيه، المخرجان المنفذان سوزان مدحت، كريم فراج، تأليف واخراج خالد حسونة.



