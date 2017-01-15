الهلال الأحمر يحتفل بيوم الشباب الإفريقي بالتعاون مع اليونيسيف

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري فى احتفالية الهلال الأحمر بيوم الشباب الإفريقي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بحضور الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى ورونالد أوفترينجر مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة وممثلي العديد مِن سفارات الدول الإفريقية في مصر ومنها مالاوي ومالي والكاميرون وغانا وكوت ديفوار وممثلي عدد من المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.



وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى على حرصها الشديد على التواجد في احتفال الهلال الأحمر المصري بيوم الشباب الإفريقي لتحيي جهود الهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر يقدم خدمات الإغاثة والدمج والتأهيل والتدريب لكل ضيوف مصر من اللاجئين والمهاجرين وهو ما يعكس السياسة المصرية في احتضان كل أبناء القارة الإفريقية وكل الزائرين إليها لكي يمارسوا في مصر كل حقوقهم بما فيه الحق في التطوع.

وقالت والي إن التأهيل الذي يقوم به الهلال الأحمر لضيوفنا من القارة الإفريقية يحقق الاستقلالية وينمي القدرات ويؤهلهم للعمل، مضيفة أن الجهد لا يمكن أن تقوم به الحكومة وحدها لكنه جهد مشترك بين الحكومة والمجتمع المدني متمثلا في الهلال الأحمر.

وتفقدت والي على هامش الاحتفالية معرضاً لمنتجات التراث الإفريقي التي ينتجها المهاجرين واللاجئين الأفارقة في مصر، وأبدت والي إعجابها الشديد بالمعرض مشيرة إلى إعجابها بما لمسته من منتجات متنوعة يتم فيها استثمار المواهب الفنية وتطوير الحرف اليدوية من أبناء الدول الإفريقية الأخرى.

واستعرضت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري خلال الحفل الدور الذي يقوم به الهلال الأحمر في دعم المهاجرين الأكثر احتياجا الموجودين في جمهورية مصر العربية ودوره في تمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية التي تراعي الاحتياجات الأساسية لهم بجانب توفير سبل المساعدة لهم على إعادة الروابط الأسرية، وكذلك تشجيع الاندماج والتبادل الاجتماعي بينهم وبين المجتمعات المضيفة.

ويحتفل الاتحاد الإفريقي -والذي يتولى رئاسته حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي- بيوم الشباب الإفريقي في الأول من نوفمبر من كل عام لتعزيز الاعتراف بالشباب كعوامل رئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع انحاء المجتمع الافريقي.



وتضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية بقيادة الموسيقار الكبير هاني شنودة.







