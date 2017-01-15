نقابة الإعلاميين تنعي الإذاعية الكبيرة فوزية المولد





نعى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة ومجلس النقابة, الإذاعية الكبيرة فوزية المولد نائب رئيس الإذاعة المصرية الأسبق, والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.





وقال سعدة في بيان اليوم :

"فقدنا قامة إعلامية كبيرة أثرت العمل الإعلامي بأكثر من 1000 برنامج على مدار رحلة عطاء امتدت ل`50 عاما, من أبرزها البرنامج الشهير الذي ما زال عالقا بوجدان المصريين (ربات البيوت) وأسندت تقديمه للإذاعية الكبيرة صفية المهندس, وكذلك برامج (مع الناس - زيارات الميكروفون - من جرنان القرية - محو الأمية - أعلام الفكر)".





وأضاف أن الإذاعية الراحلة اختيرت من قبل اليونسكو لمنصب خبير الإعلام التنموي والتربوي في فرنسا وأفغانستان, داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته, وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.







