أمير كرارة يبدأ تحضيرات النسخة العربية من Narcos

يستعد الفنان أمير كرارة لبدء تصوير مسلسله الدرامى الجديد والمقرر عرضه بشكل حصرى على شبكة نتفيليكس.

والمسلسل هو النسخة العربية من Narcos حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة وقبل انشغال كرارة بمسلسله الرمضانى الجديد والذى انتهى المؤلف باهر دويدار من كتابة ١٠ حلقات منه

مسلسل Narcos من المقرر أن يتم اختيار اسم آخر له فى نسخته العربية التى سيقوم ببطولتها أمير كرارة وجارى ترشيح البطلة حيث يتكون العمل من ١٢حلقة فقط.

وتجرى شبكة نتفليكس عدد من التعاقدات مع نجوم الفن فى مصر والوطن العربى لتقديم عدد من الأعمال الدرامية حيث تعاقدت مؤخرا مع تيم الحسن لتقديم مسلسل العميد.

كما تعاقدت مع المخرج عمرو سلامة لتقديم مسلسل "ما وراء الطبيعة " ويقدم المنتج العراقي سيف العريبي مع منصة نتفيلكس عمل درامي لبناني ضخم خلال العام المقبل وبالفعل بدأ التحضيرات المبدئية له على أن يتولى إخراجه المخرج اللبناني سعيد الماروق.



