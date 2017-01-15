"منتدى الرواد" في عمان يناقش رواية "اللون العاشق" لأحمد فضل شبلول

يقيم منتدى الرواد الكبار بالعاصمة الأردنية عمان في 17 سبتمبر الجاري ندوة لمناقشة رواية "اللون العاشق" للشاعر والروائي المصري أحمد فضل شبلول والصادرة حديثا عن دار "الآن ناشرون وموزوعون في عمان.



يتحدث في الندوة الكاتب والناقد التشكيلي حسين نشوان ويدير اللقاء الكاتبة الأردنية سحر ملص ويحضرها عدد من الأدباء والفنانين التشكيليين الأردنيين إلى جانب المؤلف.

يذكر أن رواية "اللون العاشق" تشكل تأريخا فنيا وجماليا وإنسانيا لسيرة الفن التشكيلي حيث ينسج الروائي قماشته الفنية من المجتمع السكندري المترع بأجواء الجمال الطبيعي والذي يجئ كخلفية تتحرك عليها سيرة الفنان التشكيلي الرائد محمود سعيد مع لوحاته وألوانه وموديلاته وعلاقاته داخل وسطه القضائي والثقافي والسينمائي وأيضا الأوساط الاجتماعية المختلفة حيث كان يلتقي بموديلاته فتتشابك وتتداخل حكاياته مع لوحاته مع الفنون العالمية ورموزها الكبار المؤثرين على المشهد المصري والعالمي والأجواء الإنسانية داخل المجتمع السكندري.

يجسد الروائي ثقافة الفنان محمود سعيد وفلسفته ورؤيته الفنية وأحاسيسه والمؤثرات التي ألقت بظلالها على ريشته وألوانه وشخصياته وعوالمه والتي انعكست في لوحاته وأحاديثه عن رموز الفن التشكيلي العالمي وشروحاته للوحاتهم الأشهر مثل الفنان الإيطالي جورجو بارباريللي والرسام الانجليزي جوشوا راينولدز والإيطالي أنطونيو جواردي ووليام هوجارث والإيطالي جيمس برادييه والأمريكي إداورد هوبر وغيرهم ويتكشف ذلك عبر أسلوب سردي مشوق تتجلى متعته مع قصص لوحاته كلوحته "ذات الجدائل الذهبية" ولوحة "الدراويش" التي رسمها بالألوان الزيتية عام 1929 ولوحة "الجزيرة السعيدة" التي رسمها عام 1927 وصور فيها الريف المصري.

وتتوقف أحداث الرواية عند العام 1935 وهو العام الذي رسم فيه الفنان محمود سعيد أشهر لوحاته وهي "بنات بحري".



