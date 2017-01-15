"الفريق السيمفونى العسكرى" يواصل عروضه بمهرجان "سباسكيا تاور" بموسكو

يواصل الفريق السيمفونى العسكرى المصري تقديم عروضه خلال فعاليات المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور" ، والذى تستضيفه العاصمة الروسية موسكو.

وقام الفريق المصرى بتقديم العديد من المعزوفات المصرية والغربية ومقطوعات من أشهر الألحان الروسية بإستخدام الألآت النحاسية والخشبية والإيقاعية ، بالإضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين .

وشاركت الموسيقات العسكرية الجاليات المصرية والعربية بموسكو الإحتفالات أثناء المهرجان من خلال عدد من الفعاليات والعروض الموسيقية ، كما قدم الفريق المصرى بزيه الفرعونى المميز عدد من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتى شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الجماهير المتابعين للعروض ، وقام الفريق بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التى تحكى أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية فى مصر .

وتؤكد مشاركة الفريق المصرى فى المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية فى مختلف الفنون وأيضاً تساهم فى الترويج السياحى ونشر رسائل السلام والمحبة.



