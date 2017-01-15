"الفريق السيمفونى العسكرى" يواصل عروضه بمهرجان "سباسكيا تاور" بموسكو

تاريخ النشر
يواصل الفريق السيمفونى العسكرى المصري تقديم عروضه خلال فعاليات المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور" ، والذى تستضيفه العاصمة الروسية موسكو.
وقام الفريق المصرى بتقديم العديد من المعزوفات المصرية والغربية ومقطوعات من أشهر الألحان الروسية بإستخدام الألآت النحاسية والخشبية والإيقاعية ، بالإضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين .
وشاركت الموسيقات العسكرية الجاليات المصرية والعربية بموسكو الإحتفالات أثناء المهرجان من خلال عدد من الفعاليات والعروض الموسيقية ، كما قدم الفريق المصرى بزيه الفرعونى المميز عدد من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتى شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الجماهير المتابعين للعروض ، وقام الفريق بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التى تحكى أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية فى مصر .
وتؤكد مشاركة الفريق المصرى فى المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية فى مختلف الفنون وأيضاً تساهم فى الترويج السياحى ونشر رسائل السلام والمحبة.
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير