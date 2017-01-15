غدا..افتتاح معرض "حديث الفراشات..وفوضى الكون"

يفتتح ا.د. صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق معرض "حديث الفراشات .. وفوضى الكون" للفنانة لمياء الشبراوي فى السادسة مساء غد الأحد بآرت جاليري بحضور لفيف من الفنانين والجمهور.

يذكر أن "حديث الفراشات وفوضى الكون" التجربة الثانية التي تستمر خلالها الفنانة لمياء الشبراوي في بحثها في دورة حياة الفراشة، تدرس كيف خرجت الفراشة من شرنقتها ثم تُكون هذا الجناح الشفاف والهش في لحظة رصد بيولوجي مُلهمة بشكل درامي عميق لكل نساء الكون في تحقيق حلم الحرية والإنعتاق، لحظات طويلة قضتها في باطن الأرض بدون دلالة واحدة على مستقبل ملئ بالحرية وامتلاك السماء، مرت فيها بمراحل طويلة من السكون والتركيز.

كان للفنانة لمياء الشبراوي مجموعة أولى عرضت بمركز الجزيرة للفنون بعنوان” أحاسيس مختلطة “ ليكتمل هذا الفكر الثري والمتنوع وعكست أعمالها مهاراتها الرفيعة المستوى التي أظهرت من خلالها اهتماماً بباطن الإنسان بدلاً مما هو ظاهر.

يستمر العرض حتى 30 نوفمبر الجاري بجاليري سماح آرت بمدينة الشيخ زايد.



