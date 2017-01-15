"أفريقيا فى عيون مصرية" معرض فنى جديد فى مكتبة مصر الجديدة

احتفالا برئاسة مصر لمنظمة الاتحاد الأفريقى تقيم مكتبة مصر الجديدة، معرضا فنيا ، بعنوان "أفريقيا في عيون مصرية وسودانية"، والتى يمتزج فيها كافة أشكال الفنون الأفريقية في عروض تراثية أصيلة تعكس ثقافات الدول الإفريقية .

ويضم المعرض أكثر من 50 لوحة فنية للفنانين المصرى أحمد بيرو، والسودانى مظفر موسى، والذى يأتى ضمن برنامج محدد للعديد من الفعاليات التي تنظمها الجمعية بمشاركة كافة الدول الأفريقية بأنشطتها الثقافية والفنية.

والمعرض يمتد ليومين ويضم قسمين، الأول فن تشكيلى نتاج ورش الرسم بألوان الزيت والماء إلى نظمتها المكتبة طوال شهور الصيف ويضم 30 لوحة فنية لأكثر من 15 فنان شاب مصرى نفذت تحت إشراف الفنان أحمد بيرو، والقسم الثانى للصورالفوتغرافية للفنان السودانى مظفرموسى يضم حوالى 20 صورة يوثق فيها ملامح من الحضارة الأفريقية.

تأتى الاحتفالية من منطلق سعى المكتبة الدائم، نحو تبادل الثقافات بين دول حوض النيل للتعريف بمكنوز الدول الافريقية التى تزخر بروائع العادات والتقاليد والتى تتميز بها كل دولة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الأشقاء، ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها.



