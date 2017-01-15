لبنان يستقبل "بيكاسو والأسرة" في نهاية جولة بدول البحر المتوسط





في ختام جولة بدول البحر المتوسط تصل 30 من أهم أعمال الفنان الإسباني بابلو بيكاسو إلى لبنان حيث يقام معرض ”بيكاسو والأسرة“ في متحف سرسق بالعاصمة بيروت في الفترة من 26 سبتمبر إلى السادس من يناير 2020.

وبدأت رحلة أعمال بيكاسو مع البحر المتوسط في 2017 لتشمل على مدى عامين نحو 60 معرضا في مدن مختلفة بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطا وتركيا قبل أن تتجه في النهاية إلى لبنان.

ويقام معرض ”بيكاسو والأسرة“ بدعم من المتحف الوطني بيكاسو - باريس وبالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية.

وقال لوران لوبون رئيس المتحف الوطني بيكاسو - باريس في رسالة مصورة بثت خلال مؤتمر صحفي ”انطلق المشروع في عام 2017 في مبادرة اجتمعت خلالها 60 مؤسسة بهدف إقامة معارض تتيح إلقاء نظرة على الروابط الجغرافية والمجازية التي جمعت بين بيكاسو والمتوسط، والمحطة الأخيرة لهذه الرحلة ستكون في لبنان“.

من جانبه دعا وزير الثقافة اللبناني محمد داود ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني في المؤتمر صحفي يوم الأربعاء اللبنانيين بمختلف فئاتهم وأعمارهم وتخصصاتهم لزيارة ”هذا المعرض الاستثنائي“.

وقال داود لرويترز ”أعمال بيكاسو تحمل أهمية تاريخية وفنية واستضافتها خطوة مهمة سيكون لها أثر إيجابي على الحياة الثقافية والفنية في لبنان وتفتح الآفاق لاستضافة معارض عالمية كبرى“.

وحول اختيار جانب العائلة من بين الجوانب الكثيرة التي أبدع فيها بيكاسو صاحب الخمسين ألف لوحة قال اللبناني الفرنسي سيريل كاراوغلون أحد المبادرين لإقامة المعرض لرويترز إن المعرض يقدم 30 عملا فنيا بين لوحات وصور فوتوغرافية وأفلام ومنحوتات من أهم أعمال بيكاسو.

وأضاف ”قصدنا أن تتمحور الأعمال حول العائلة لأن لبنان لا يزال يحافظ على الروابط العائلية“.

وقالت زينة عريضة مديرة متحف سرسق لرويترز ”جسد بيكاسو في العديد من أعماله في النصف الأول من الخمسينات حياة العائلة والأطفال، خصوصاً بعد زواجه من فرانسواز جيلو وإنجابها منه طفلين هما كلود وبالوما، وقد برزت في لوحاته صورة الرجل المأخوذ بالأبوة والمنطبع بيوميات الأم والطفل كما نرى في لوحتي ’المرأة مع عربة الاطفال‘ و‘الرسام والطفل‘ على سبيل المثال“.

وينقسم المعرض إلى أربع مسارات تحمل عناوين (عائلات خيالية) و(ألعاب) و(اضطرابات) و(الانطلاقة).

وأشار طارق متري رئيس لجنة متحف سرسق إلى أن أحد أفراد عائلة بيكاسو سيزور لبنان خلال افتتاح المعرض وهو بيرنار رويس حفيد الفنان الراحل.

وبالتوازي مع المعرض ينظم متحف سرسق مؤتمرا حول تاريخ الفن يعلن عن تفاصيله لاحقا إضافة إلى برنامج فني ترفيهي تتخلله ورش عمل للأطفال موجهة بشكل خاص للمدارس الرسمية وكذلك عروض أفلام وثائقية تتناول مسيرة وحياة بيكاسو.



