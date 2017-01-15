اليوم.. "أفلام الأطفال والشباب" في سينما الهناجر

تستضيف "قاعة السينما" بمركز الهناجر للفنون في السابعة مساء/ الثلاثاء من كل أسبوع خلال شهر يونيو عروضا لأفلام الأطفال والشباب تقيمها سفارات دول مجموعة "الفيشجراد" والتي تضم بولندا، التشيك، المجر، وسلوفاكيا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.





تبدأ العروض في السابعة مساء اليوم الثلاثاء 11 يونيو بفيلم الرسوم المجري "مدينة القطط" إخراج بيلا تيرنوفيسكي، كما يعرض يوم 18 يونيو فيلم الفانتازيا والمغامرات البولندى "الشجرة المسحورة" من تأليف وإخراج أندريه ماليزكا ومن إنتاج 2009.





وتختتم العروض يوم 25 يونيو بعرض الفيلم التشيكي السلوفاكي "الأطفال الشجعان" إخراج فيرا بليفوفا.







