اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

متحف تيت للفنون في بريطانيا يجمع روائع البريطاني أوبري بيردسلي

متحف تيت للفنون في بريطانيا يجمع روائع البريطاني أوبري بيردسلي

تاريخ النشر

لا يزال المبدع البريطانى" أوبرى بيردسلى", رائد فن الحبر المصقول الذي ظل شائعا على البطاقات البريدية والملصقات بعد مرور 120 عاما على وفاته بعد حياة قصيرة.. فقد تمكن"متحف تيت للفنون" من جمع إبداعات الرسام البريطانى والتى استخدم فيها العديد من التقنيات الفنية والخدع خاصة فى مجال الجرافيك لعرضها فى معرض فنى ضخم العام القادم.

وسيتم عرض خمسة من الرسوم التوضيحية الأصلية للفنان لقصيدة ألكساندر بوب "اغتصاب القفل" التى نفذها الفنان في عام 1897, كجزء من أكبر عرض لأعماله في بريطانيا منذ أكثر من 50 عاما.
وقالت "كارولين كوربو بارسونز" أمينة المعرض إن رسومات "أوبرى بيردسلى" تعتبر رسومات توضيحية مذهلة بالأبيض والأسود للقصيدة الساخرة من بين أرقى أعماله وتظهر أنه كان قادرا على التفاصيل الدقيقة بقدر ما يتميز بالبساطة الأنيقة , مشيرة إلى أن " بيردسلي" ذاته لم يتمكن من رؤية أي منهم معلقا في معرض .
وولد بيردسلي في برايتون عام 1872, وتوفي متأثرا بالسل في سن الخامسة والعشرين.

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content