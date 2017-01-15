الانتهاء من تصوير"شبر ميه" بداية ديسمبر المقبل

يكثف المخرج طارق رفعت ساعات تصوير مسلسل (شبر ميه) للانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد التي وضعته الشركة المنتجة ومن المقرر أن يغادر بلاتوه التصوير بداية شهر ديسمبر المقبل.







ويقوم طارق رفعت بعمليات المونتاج والمكساج لباقي حلقات المسلسل لتسلميها للقناة الفضائية التي ستقوم بعرضه حيث تدور أحداثه في إطار 50 حلقة من خلال قضايا مجتمعية وأبرزها قضية رعاية الأطفال عقب وفاة أحد الآباء حيث يطرح العمل حكاية 3 رجال لكل منهم شخصية في مقدمتهم الفنان أحمد السعدني الذي يرفض فكرة الزواج من الأساس ومحمد على رزق الذي توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة ويدخل في صراع شرس ومهم تظهر ملامحه مع جد وجدة ابنته ومراد مكرم الذي بدا واضحا أنه لم يقدر على تحمل مسئولية أبنائه فقرر أن يدخل في علاقة من أمرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة والأموال وتتوالى الأحداث.





المسلسل بطولة أحمد السعدني- نجلاء بدر- مراد مكرم- ندى موسى- محمد على رزق- نهى عابدين- ثراء جبيل- رجاء الجداوي- إنعام سالوسة ورشا بن معاوية والطفلة هنا وآخرون تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة إخراج طارق رفعت إنتاج سينرجى وسيليمديا