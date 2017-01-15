البحث العلمى تعلن فوز مصطفي حسين بلقب مبتكر مصر الأول

اعلنت لجنة التحكيم اسم الفائز بلقب مبتكر مصر الأول في الحلقة النهائية من الموسم الثاني من برنامج المسابقات التليفزيوني "القاهرة تبتكر" وهو الدكتور مصطفي حسين، اخصائي كيميائي في مركز بحوث الصحراء عن ابتكاره "تصميم وتنفيذ محطة تحلية تعمل بالتناضح العكسى متنقلة تستخدم لتحلية المياه الجوفية ومياه البحر وتعمل بالطاقة الشمسية".



وفاز ايضاَ بناء علي تصويت الجمهور بجائزة مالية قدرها 300 ألف جنيه بعد منافسة قوية بين 6 مبتكرين للحصول علي اللقب.

ويعد برنامج "القاهرة تبتكر" من أهم برامج أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لدعم الابتكار والمبتكرين ويحظي البرنامج بتمويل الأكاديمية، بهدف تبني الابتكارات القائمة على أساس علمي سليم والتي لها جدوى اقتصادية إلى أن تصل إلى منتج، وقد تم عرضه علي شبكه قنوات النهار المتخصصه بعد توقيع بروتوكول بين الأكاديمية وقناه النهار.



وسلم الجوائز الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم لعالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب.

وقال مبتكر مصر الأول انه تم تصميم محطة التناضح العكسي لإنتاج ما يصل إلى ٢١ م ٣ / يوم من مياه الشرب. ومن مميزات هذه المحطة انها متنقلة و توفر مصدر مياه شرب آمن ومستقر للعديد من المناطق المعزولة في شلاتين وقد تم استخدام هذه المياه فى الشرب والزراعة، وقام فريق البحث بتنفيذ 15 مهمة لتنفيذ هذا المشروع.