جاستين بيبر يتحدي توم كروز في عراك

نشر مغني البوب الكندي جاستن بيبر تويتة، علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يتحدي فيها الممثل الامريكي توم كروز لخوض معركة علي حلبة "المثمن" وبدا أنه يحاول استفزاز الممثل ، قائلاً إنه إذا لم يقبل "لن يعيش أبداً".







وقد انتشرت التويتة بسرعة رهيبة واعلن الملاكم كونور مكجريجور أن شركته مستعدة لاستضافة المباراة.





كما بدا أن مكجريجور رغب في زيادة سخونة الحدث وتحدي كروز قائلا إن المعركة ستستمر فقط إذا كان "رجلًا وقبل هذا التحدي".





ولم يعلق نجم سلسلة "المهمة المستحيلة" على تويتة بيبر، لكن يبدو أن الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي يعتقدون أن كروز لن يهتم كثيرا بتحدي بيبر.





وكتب احد المتابعين "نحن لا نحب احتمالاتك ، جوستين." ، بينما تهكم المصارع بوبي ناش علي هذا التحدي وكتب "أنت تدعو رجل يبلغ من العمر 56 عامًا... يا للهول .. ههه"





يبلغ طول كروز 170 سم ويزن ما يقرب من 75 كيلو ويشتهر بالقيام بمعظم الأعمال المثيرة الخاصة به مع حفاظه على لياقته البدنية والتي يحسد عليها ودائما ما يبدو جاهزًا ومستعدًا للقتال على الشاشة وغالبًا ما يفعل ذلك أثناء سقوطه من طائرة.





اما بيبر فهو اطول من كروز بما يقرب من 2 سم الا انه يزن 65 كيلو فقط.





وقد علق خبير الفنون القتالية دييجو سانشيز علي تويتة بيبر قائلا " اتطلع لرؤية ذلك الحدث".