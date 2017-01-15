"فورد ضد فيرارى" يتصدر إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية

تصدر فيلم الحركة والسيرة الذاتية الجديد "فورد ضد فيراري" (فورد في فيراري) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 31 مليون دولار.



والفيلم بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف ومن إخراج جيمس مانجولد.

وتراجع فيلم المغامرات الحربي التاريخي (ميدواي) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا 8.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن إخراج رولان إيمريتش.

واحتل فيلم الحركة والمغامرات الجديد "ملائكة تشارلي" (تشارليز أنجيلز) المركز الثالث بإيرادات بلغت 8.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة كريستين ستيوارت ونعومي سكوت وايلا بالنسكا واليزابيث بنكس وسام كلافلن وباتريك ستيورات ومن إخراج اليزابيث بنكس.

وتراجع الفيلم الكوميدي العائلي "اللعب بالنار" (بلاينج ويذ فاير) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة جون سينا وكيجان-مايكل كي وبريانا هيلدبراند ومن إخراج أندي فيكمان.

وتراجع الفيلم الكوميدي الرومانسي "عيد الميلاد الأخير" ( لاست كريسماس) من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا 6.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيما تومسون وجريج وايز وهنري جولدنج وميشيل يوه ومن إخراج بول فيج.



