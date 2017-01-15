50 صورة في معرض (التاج الفوتوغرافي) بمتحف قصر المنيل

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انطلقت فعاليات معرض (التاج الفوتوغرافي) اليوم الأحد والذي ينظمه متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل بالتعاون مع متحف المجوهرات الملكية.
لتشجيع مختلف فئات الجمهور من المجتمع المصري لزيارة المتاحف الأثرية.
وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف - في تصريح اليوم - "إن المعرض المقام بقصر المنيل .
يضم قرابة 50 صورة فوتوغرافية من تصوير فناني نادي (عدسة) للتصوير الفوتوغرافي.
وتبرز العمارة الخاصة بمتحف المجوهرات وأيضا الفنون والرسومات الموجودة بداخله".
ومن جانبه أشار الأثري ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل إلى أن المعرض يهدف إلى تشجيع الجمهور لزيارة متاحف القصور في مصر.
لما تمتلكه من مقتنيات وقطع أثرية فريدة تشملها عمارة فنية عظيمة.
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