"القومي للإعاقة" يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام السابع على التوالي؛ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 22 يناير الجاري حتى 4 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



ويعرض المجلس في جناحه المخصص في بلازا 2 بالمعرض المنتجات الثقافية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة .

وتأتي مشاركة المجلس هذا العام في ظل إهتمام القيادة السياسية؛ بضرورة دمج وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتتنوع مشاركة المجلس هذا العام لتشمل 5 ورش فنية منها ورشة تعبيرية تحت عنوان "حلمك بالمستقبل"، وورشة كتابة القصة القصيرة للأطفال، والألعاب المعرفية، بالإضافة إلى ورشة تعليم أساسيات لغة الإشارة للشباب، وعرض مسرحي لفرقة الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، فضلاً عن ندوة متخصصة بعنوان "ظاهرة التنمر في ضوء القيم والثقافة والتنمية المستدامة" .

ويوفر المجلس مجانية الدخول للأشخاص ذوي الإعاقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بموجب كارنيه إثبات الإعاقة، فضلاً عن توفير عدد من مترجمي لغة الإشارة المتطوعين لترجمة جميع فعاليات المعرض وندواته التثقيفية في كافة قاعاته المختلفة، بالإضافة إلى ترجمة الإرشادات اللازمة بلغة الإشارة لرواد المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، كما يوفر المجلس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب نسخة إلكترونية مسموعة لمجلة معرض القاهرة الدولي للكتاب اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي (فيس بوك)





كما يوفر المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب سبل الإتاحة المكانية للأشخاص ذوي الإعاقة في صالات وساحات المعرض؛ وتسهيل اجراءات الدخول للأفراد والسيارات المجهزة لهم، وتخصيص مكان بمكتب الاستعلامات بالمعرض للرد على استفسارات رواد المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وصرح الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس؛ أن الهدف من مشاركة المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب هو توعيه رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج .

وأضاف "مرعي" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم؛ أن المجلس يسعى بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب على إتاحة معرض القاهرة الدولي للكتاب ليكون صديقاً للأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة تكنولوجياً ومكانياً، فضلاً عن ترجمة البرنامج الثقافي الخاص بالمعرض للغة الإشارة بالتعاون مع عدد من مترجمي لغة الإشارة المشاركين في المعرض مع المجلس .











