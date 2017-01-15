الصين تنظم مسابقة "بكين شوبان" الدولية للبيانو 19 أكتوبر

أعلنت الصين اليوم تنظيم مسابقة "بكين فريدريك شوبان" الدولية الثانية للبيانو للشباب في الفترة بين 19 أكتوبر و2 نوفمبر المقبلين في العاصمة "بكين".







وذكرت اللجنة المنظمة للمسابقة - في بيان اليوم - أن الحدث الذي سيستضيفه المعهد المركزي للموسيقى، مفتوح أمام عازفي البيانو الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و26 عاما من جميع أنحاء العالم، وسيتم تصنيف المتسابقين في مجموعات للكبار وصغار السن. وتتوافق المعايير والقواعد والتحكيم في مسابقة بكين مع مسابقة فريدريك شوبان للبيانو الدولية التي أقيمت في وارسو ببولندا، حيث نشأت المنافسة الدولية.





وتعقد مسابقة بكين سوبان كل ثلاث سنوات، حيث كانت المرة الأولى عام 2016، وسوف يترشح الفائزون للمشاركة في مسابقة وارسو.





ويعد حدث وارسو الذي افتتح عام 1927 واحدا من أكثر المسابقات الموسيقية شهرة في العالم.







