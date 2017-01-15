مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يحتفي بالراحلين والسينما المكسيكية

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته ال 41 مساء الأربعاء المقبل بفيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على "الأوسكار" هم : آل باتشينو وجو بيشي وروبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.



ويقام الحفل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ويشترك في تقديمه ثلاثة من نجوم الفن المصري هم : خالد الصاوي ودينا الشربيني وأحمد داوود ويشهد العديد من الفعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الجاري وفي مقدمتهم الناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان والذي رحل 12 يوليو الماضي كما يقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما.

كما يتم - خلال الحفل - تسليم جائزة "فاتن حمامة التقديرية " لكل من : المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جليام والمصري شريف عرفة كما تتسلم الفنانة منة شلبي جائزة "فاتن حمامة للتميز"ويسلط الحفل الضوء على السينما المكسيكية التي اختارها المهرجان ضيف شرف هذا العام.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تقام خلال الفترة من العشرين حتى التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



