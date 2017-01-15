الأحد.. أمسية فنية على المسرح المكشوف ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية فنية تحييها فرقة تكسير شرقي، في الثامنة مساء الأحد المقبل على المسرح المكشوف، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي.







ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من مؤلفات الفرقة الخاصة التي تعتمد في أدائها على المزج بين الآلات الموسيقية التقليدية والحديثة مثل العود، الأرغول، الكولة، الساكس والجيتار وغيرها من الآلات وتستند إلى جذور الموسيقى المصرية بأنواعها المختلفة خاصة الموال وإيقاعات الزار إلى جانب مجموعة من أعمال التراث الشعبي.





جدير بالذكر أن فرقة تكسير شرقي تكونت في أواخر عام 2017 بهدف تقديم أحد ألوان التراث الفني المصري بشكل مبتكر يجمع بين الأصالة والمعاصرة.





ومن المقرر أن يحيي فريق وسط البلد، حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بالأوبرا في الثامنة مساء بعد غد السبت ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي أيضا.





وأعد الفريق مجموعة متميزة من مؤلفاته الخاصة التي حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر من بينها: (قربيلي، وسط البلد، انتيكا، هيلاهوب ،عم مينا، مجنون، اتكلمي، بإمكان، شمس النهار) وغيرها من الأعمال الغنائية.





يذكر أن فريق "وسط البلد" بدأ مشواره الغنائي عام 1999 ونجح في تحقيق الانتشار السريع محققا قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي بعد أن خلق لونا موسيقيا جديدا ، وأصدر عدة البومات متميزة كما شارك في بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.















