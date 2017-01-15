"الفنانين التشكيليين" تحتفي بالفائزين بجوائز الدولة الأربعاء المقبل

تنظم نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتور حمدي أبو المعاطي احتفالية لتكريم الفنانين التشكيليين الحاصلين على جوائز الدولة في الفنون من أعضاء النقابة عن عامي 2018 و2019 وذلك في القاعة المستديرة بالنقابة بحرم دار الأوبرا في تمام الساعة السابعة من مساء يوم /الأربعاء/ المقبل بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين والمهتمين بالحركة التشكيلية المصرية.





والفائزون المحتفى بهم هم: الدكتور أحمد نوار "جائزة النيل" والدكتور إبراهيم الدسوقي "جائزة التفوق" وأسماء النواوي ومحمد معين "الجائزة التشجيعية" بينما فاز في العام الماضي كل من: الدكتور مصطفى الرزاز "جائزة النيل" والدكتور سعيد بدر "جائزة التفوق" ومحمد بدوي وفاطمة عبدالرحمن "الجائزة التشجيعية".