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رشوان: تشكيل هيئة مكتب "الصحفيين" ولجانها مرهون باجتماع المجلس

رشوان: تشكيل هيئة مكتب "الصحفيين" ولجانها مرهون باجتماع المجلس

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أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن ما تردد في عدد من المواقع الإخبارية عن تشكيل هيئة المكتب واللجان لمجلس نقابة الصحفيين سابق لأوانه, وأنه مازال يخضع للمشاورات الودية بين أعضاء المجلس بعضهم البعض ومع النقيب للتوصل لحلول مرضية تماما لجميع الأعضاء, بما يخدم صالح الجمعية العمومية. 

وأوضح رشوان - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - أنه يقدر تماما ترقب الجمعية العمومية للصحفيين لإعلان تشكيل اللجان وهيئة المكتب للإسراع في تقديم الخدمات لهم وتحقيق مصالحهم, مشددا أن الجمعية العمومية والرأي العام على موعد مع أخبار جيدة الأسبوع المقبل, والذي من المحتمل بنسبة كبيرة أن يشهد اجتماعا للانتهاء من هذا الملف. 

من جهته, قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن أعضاء المجلس اتفقوا تقريبا بنسبة على تشكيل هيئة المكتب واللجان, وأن النسبة المتبقية من الاتفاق سيتم التوصل إليها خلال الاجتماع نظرا لرغبة الجميع في خدمة الجماعة الصحفية.
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