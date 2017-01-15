"ست الدنيا" على مسرح بيت السحيمي الثلاثاء المقبل

أعلن بيت السحيمي, التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية, عن استضافة عرض أوبريت "ست الدنيا" لفرقة الشمس التابعة للبيت الفنى للمسرح, في أولى لياليها مساء يوم الثلاثاء المقبل, ومن المقرر أن يستمر العرض حتى الخميس 20 يونيو الجاري.





وتقام فعاليات القطاع في 11 مركزا للإبداع في القاهرة والإسكندرية, وتتضمن حفلات غنائية وموسيقية, ومعارض فنون تشكيلية وخط عربي, ومعرضا للحرف التقليدية, وورشا فنية للأطفال, وعروضا مسرحية وسينمائية.