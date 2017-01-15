"العنكبوت" يجمع أحمد السقا ومنى زكي بشوارع أكتوبر

يبدأ الفنان أحمد السقا تصوير المشاهد الخارجية لفيلم "العنكبوت", الخميس المقبل, في عدد من شوارع القاهرة, بمشاركة الفنانة منى زكي التي تشاركه البطولة النسائية في الفيلم.



ومن المقرر أن يستمر المخرج أحمد نادر جلال في تصوير هذه المشاهد الخارجية لمدة أسبوع في شوارع مدينة السادس من أكتوبر, وأغلبها مشاهد أكشن ومطاردات, حيث تدور الفيلم في إطار من الإثارة والأكشن.

ولم يحدد صناع العمل حتى الآن موعد طرحه للجمهور, غير أن الأرجح عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي المقبل, في ظل استمرار التصوير لأكثر من شهر, فضلا عن عمليات المونتاج والمكساج التي قد تستغرق بضعة أسابيع. ويشارك فى بطولة الفيلم ظافر العابدين, محمد لطفي, أحمد فؤاد سليم, زكي فطين عبد الوهاب, ويسرا اللوزي, كما انضمت الفنانة ريم مصطفى إلى أسرة الفيلم مؤخرا.

جدير بالذكر أن "هروب اضطراري" هو آخر أفلام السقا, وعرض قبل عامين, وشارك في بطولته أمير كرارة, غادة عادل, فتحي عبد الوهاب, مصطفى خاطر أحمد العوضى, تأليف محمد سيد بشير, إخراج أحمد خالد موسى.