أحمد العوضى يجسد شخصية الإرهابى عشماوى فى "الاختيار"

أعلن الفنان الشاب أحمد العوضي انضمامه إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار" أمام النجم أمير كرارة، المقرر تقديمه في رمضان المقبل.

وكشف "العوضي"، من خلال منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تفاصيل الشخصية وهي "عشماوي" الإرهابي الذي تم القبض عليه مؤخرًا، حيث إن مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة قصة أحد أبطال القوات المسلحة المصرية أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية.

المسلسل من تأليف الكاتب باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ثنائي نجاح أجزاء مسلسل "كلبش" الثلاثة.



