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اليوم.. عمر خيرت يختتم فعاليات مهرجان محكى القلعة

اليوم.. عمر خيرت يختتم فعاليات مهرجان محكى القلعة

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يختتم اليوم الأحد الموسيقار عمر خيرت فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر 


ويقدم خيرت عدد كبير من مختارت أهم مؤلفاته التى وضعها فى مشواره الفنى الطويل من بينها "صابر يا عم صابر، البخيل، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش" وغيرها من الأغانى التى بتفاعل معها الجمهور ومحبيه.

كما يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقيين بمكتبة الإسكندرية يومى الاثنين 5 والثلاثاء 6 سبتمبرعلى المسرح الكبير فى تمام الساعة الثامنة مساء.


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